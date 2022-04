Nastri d'Argento 2022, i documentari vincitori

Nastri d’Argento a" Let’s Kiss - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile", "Per Lucio" di Pietro Marcello e "La macchina delle immagini di Alfredo C". Premi speciali per il film di Edoardo Leo dedicato a Gigi Proietti e "Cùntami" di Giovanna Taviani . Si aggiungono a"Ennio" di Giuseppe Tornatore, ‘documentario dell’anno’ e ai riconoscimenti già annunciati per i film dedicati a Eugenio Scalfari, Oscar Micheaux e Caterina Caselli “protagonista dell’anno”

Let’s Kiss - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile di Filippo Vendemmiati, storia personale che diventa testimonianza di trent’anni di battaglie per i diritti civili, Per Lucio di Pietro Marcello, dedicato a Lucio Dalla, e La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko, riflessione sulla propaganda politica legata ad ogni regime totalitario (affidata ad una straordinaria ricostruzione d’archivio e all’attore Pietro De Silva) sono i vincitori dei Nastri d’Argento per i documentari 2022. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani che hanno assegnato anche i Premi speciali di quest’edizione, premiando un cinema che mai come quest’anno, rilegge la storia dei grandi cambiamenti nel costume e nella società come nella musica e nella cultura di un Paese che si racconta nello specchio del cinema tra cinema del reale, cultura e spettacoli, e i docufilm che uniscono materiali d’archivio a momenti di ricostruzione sceneggiata.

Premi e finalisti sono stati scelti tra i 150 film usciti nel 2021 e visionati dal Direttivo Nazionale, appena rinnovato, in un panorama particolarmente ricco di temi, storie e personaggi che non dimentica l’attualità , come sottolinea a nome del Direttivo Nazionale dei Giornalisti la Presidente, Laura Delli Colli “in un’annata ancora difficile, segnata da interessanti testimonianze legate al presente e in un fermento creativo speciale considerando le condizioni critiche vissute dal cinema negli ultimi due anni”.