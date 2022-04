Nastri d'argento, le cinquine per i documentari

Assegnati i primi premi per i Documentari dell'anno e contestualmente annunciati i finalisti per i Nastri d'Argento nelle tre diverse sezioni speciali: Cinema del reale; Cinema spettacolo cultura, Docufilm

I Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) hanno assegnato i primi premi per i Documentari dell'anno e hanno annunciato anche le 'cinquine' dei titoli in corsa per i Nastri Doc 2022.

I candidati ai Nastri Doc 2022 sono invece 15, suddivisi in tre sezioni, Cinema del reale, Cinema Spettacolo Cultura e Docufilm, tra i quali saranno assegnati i tre Nastri di quest'edizione e altri eventuali riconoscimenti speciali. Ecco le nomination.