Paolo Sorrentino al Giffoni: “Ora guardo avanti, non più al passato"

Paolo Sorrentino non ha bisogno di effetti speciali per catturare l’attenzione. Gli basta una riflessione, detta con la calma di chi ha imparato a guardarsi dentro: “Quando ero giovane mi preoccupavo del passato. Ora che giovane non lo sono più, mi interessa il futuro”. Così si è raccontato ai giurati del Giffoni Film Festival, durante un incontro in sala Truffaut organizzato con Anas. Il regista napoletano, che aprirà la prossima Mostra del Cinema di Venezia con La Grazia, ha parlato del suo rapporto con la malinconia: “È uno stato d’animo che non ha età. Io ero malinconico già a nove anni, senza motivo. È come un talento: c’è chi sa disegnare, chi suonare a orecchio, e chi è malinconico. Ma forse, con l’età, mi sono semplicemente stancato anche di quello”.