Giffoni Film Festival 2025, il programma della 55° edizione

Introduzione

Il Giffoni Film Festival 2025 si prepara ad andare in scena, festeggiando oltre mezzo secolo: sono 55 gli anni che celebra con questa nuova edizione ma, come si suol dire, “55 anni e non sentirli”. La kermesse cinematografica dei ragazzi resta infatti la più giovane d’Italia. Non smette di parlare ai giovani, anzi: continua a farli giudici, critici, spettatori protagonisti.

Il Giffoni Film Festival torna dal 17 al 26 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, e si conferma la manifestazione cinematografica italiana più radicata nel futuro. Non solo cinema, ma un’esperienza culturale a tutto tondo: incontri, musica, sport, gastronomia e riflessione sociale. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà presente all’apertura dell’edizione 2025, che si annuncia più ricca che mai.



Scopriamo di seguito tutto quello che c’è da sapere dell'edizione 2025 del Giffoni Film Festival.