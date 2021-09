Venezia 78: Cùntami, recensione del documentario di Giovanna Taviani

Nell’ambito delle Giornate degli Autori è stato presentato a Venezia il documentario di Giovanna Taviani, dedicato alla tradizione popolare del racconto orale e a chi ancora oggi si dedica all’antica arte della narrazione Condividi:

“Io sono lo sguardo del film, la sua voce narrante, perché questo film è prima di tutto un mio cùnto di gioia e di dolore, dedicato alla mia infanzia e alla mia memoria. Un viaggio di formazione dalla vita alla maturità, che ha inizio nel liquido amniotico del ventre materno, e finisce sotto le viscere della terra, nelle profondità del mare, dove i miti del mio passato tornano a riposare in mezzo alle ceneri di mio padre e mia madre”.

Così Giovanna Taviani, apprezzata documentarista che ha messo in luce il suo talento con opere come Ritorni e Fughe e approdi, ha raccontato la sua ultima fatica. Cùntami è stato presentato a Venezia la sera di giovedì 2 settembre, nell’ambito delle Giornate degli Autori, e ha colpito per la maestria della regista nel padroneggiare le tecniche proprie del documentario e per l’originalità di sguardo. Festival di Venezia: lo Speciale

approfondimento Venezia 78, È stata la Mano di Dio: La recensione del film Viaggio per la Sicilia a bordo di un furgone rosso - tanto che non pare impropria l’etichetta di road movie – Cùntami va alla ricerca dei nuovi narratori orali che ancora oggi si richiamano all’antica tradizione del cùnto e dei cantastorie locali.

Non è però, quella di Giovanna Taviani, una nostalgica spedizione alla ricerca di un passato che non c’è più, bensì una riscoperta di radici ancora vive che, capaci proprio come certi alberi di superare la prova dei secoli, sono ancora oggi utili per raccontare il presente (“perché non è vero”, dice uno dei cantastorie protagonisti, “che questa è una terra che non vede, non sente, non parla. Questa è una terra che, grazie alle nostre parole, vede, sente e parla”).

Cùntami è allo stesso tempo un viaggio alla ricerca di una forza universale – quella delle storie della tradizione popolare – e una quest del tutto personale, intimamente connessa con la biografia della figlia di Vittorio Taviani.