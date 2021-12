9/15

Me contro te. Persi nel tempo. La coppia di youtuber siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia, ovvero per tutti i loro numerorissimi piccoli fan Luì e Sofì, come sempre diretti da Gianluca Leuzzi. Ormai nessuno si stupisce più per i loro straordinari incassi, che puntano a essere ripetuti con questo capitolo che prevede un viaggio temporale che li porta, magicamente, fin nell'antico Egitto, dove devono difendersi dai malvagi. Ma per fortuna possono contare su tantissimi amici

Me Contro te, annunciato il terzo film della coppia di Youtuber