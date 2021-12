The King's Man - Le origini, il trailer finale del film

Trailer finale per The King’s Man – Le origini, il nuovo film dedicato alla bizzarra serie di agenti segreti britannici che prende in giro James Bond

L’uscita nelle sale del film, inizialmente fissata per il 18 settembre 2020 ma poi posticipata più volte a causa della pandemia, è oggi prevista per il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti e per il 5 gennaio 2022 in Italia .

È stato distribuito online il trailer finale di The King’s Man – Le origini, terzo capitolo della serie comico-action sugli agenti segreti inventata dal regista britannico Matthew Vaughn a partire dalla serie a fumetti The Secret Service, ideata a sua volta da Mark Millar e Dave Gibbons nel 2012.

Di cosa parla The King’s Man – Le origini

Diretto ancora da Vaughn, già autore dei due precedenti capitoli, The King’s Man – Le origini rappresenta un prequel della storia principale, con un cast quindi totalmente rinnovato, che annovera Ralph Fiennes (M negli ultimi tre film della saga di 007) e il giovane Harris Dickinson (Maleficent – Signora del Male, Trust) come protagonisti.

L’ambientazione è quella dell’Europa degli anni Dieci del Novecento, sull’orlo dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, e la trama ripercorre così la nascita del servizio segreto Kingsman. C’è così l’occasione di rimettere in scena alcuni episodi e personaggi storici, sempre nello stile bizzarro della serie, come si nota dall’ultimo trailer, che ha tra i suoi personaggi di punta Rasputin, interpretato dall’attore gallese Rhys Ifans (Spider-Man: No Way Home, House of the Dragon).

Per il regista e co-sceneggiatore Matthew Vaughn si tratta anche di un’operazione molto simile, sebbene con stile narrativo differente, a quella da lui già realizzata nel 2011 con X-Men – L’inizio, prequel della saga degli X-Men che funse da rilancio dell’intero franchise.

Le parole di regista e protagonisti

A luglio 2021 era apparso il primo trailer di The King’s Man – Le Origini. Si trattava di un primo sguardo tra scene adrenaliniche, sequenze d’azione e divertimento. Proprio in quell’occasione furono pubblicate anche le prime parole del regista: “Questo film risale alle origini, va alle fondamenta della saga Kingsman”.

Gemma Arterton, interprete di Polly, ha invece raccontato come il film rispecchi in pieno lo stile tipico di Matthew Vaughn. Infine Ralph Fiennes ha dichiarato: “Al centro di questo film c’è la Prima Guerra Mondiale, ma l’impronta Kingsman è davvero inconfondibile. È pieno di gadget, ironia, azione e fantastici antagonisti”. La pellicola arriva dopo i grandi successi di Kingsman - Secret Service e di Kingsman - Il cerchio d'oro, entrambi in grado di incassare oltre 400 milioni di dollari al botteghino internazionale.