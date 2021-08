Me contro Te, annunciato il terzo film dei due youtuber

Luì e Sofì sono inarrestabili: a seguito del grande successo ottenuto nelle sale cinematografiche italiane di “Me contro Te - Il mistero della scuola incantata”, i due beniamini dei bambini sono pronti per una nuova avventura. L’annuncio della terza pellicola è arrivato a sorpresa e l’uscita è prevista per il 1° gennaio 2022.