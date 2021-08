Me contro te, nel nuovo film sarà svelata l'identità del Signor S

Nel nuovo film della coppia di youtuber, amatissimi soprattutto dai più piccoli, vedremo proprio Luì e Sofì presenziare all'inaugurazione di una scuola che sta finalmente per riaprire dopo anni. All'evento c'è anche il loro amico Pongo (Michele Savoia), che viene rapito da Perfidia (Antonella Carone). Anche il Signor S è tornato e per salvare Pongo Luì e Sofì devono trovare un tesoro, celato proprio all'interno della scuola magica. Solo recuperando la preziosa reliquia, la coppia riceverà in cambio l'antidoto per salvare Pongo, caduto per magia in un sonno profondo. Dal trailer vediamo anche Sofì trasformarsi in una fata . “È stato bellissimo!” ha raccontato la youtuber a MoviePlayer. “Mi ha permesso di volare con quel vestito meraviglioso che adesso si vedrà al cinema: è davvero stupendo. E poi ero ricoperta di glitter, da vera fata. È stata un'esperienza incredibile.

Me contro te, l'identità del Signor S

In questo secondo film verrà rivelata anche l'identità del Signor S, da sempre nemico dei due. “Il Signor S è la rappresentazione di quelle paure che non ci abbandonano mai e che quindi sono sempre dietro l'angolo, che ritornano quando non ce l'aspettiamo e che noi però cerchiamo, nei nostri film e nella nostra vita, di sconfiggere” hanno raccontato Luigi Calagna e Sofia Scalia a MoviePlayer -. Riuscendoci praticamente quasi sempre. In questa nuova avventura scopriremo chi è il Signor S, la persona che si nasconde dietro quel mantello e soprattutto perché ce l'ha con noi”. "Rispetto al primo film abbiamo voluto aggiungere più avventura, effetti ed entrare un po' di più nel linguaggio del cinema" ha spiegato Sofia all'Ansa. “La pandemia è stato un periodo strano per tutti, con i nostri video pensiamo di aver regalato ai bambini, un po' di quotidianità e normalità, oltre ad averli fatti divertire" ha continuato Luì. Oltre alle collaborazioni con Disney e Warner, "ci piacerebbe in futuro condurre un programma nostro su una rete generalista. Ad oggi però non è arrivata un'offerta che ci rispecchiasse". Gli sono stati anche proposti ruoli o cameo in commedie di altri autori, ma "interpretare altri personaggi in questo momento è fuori dal nostro radar". “Con Me Contro Te Il Film - Il Mistero Della Scuola Incantata abbiamo aperto una porta su un'avventura in un mondo magico, che speriamo di poter continuare... vedremo dopo la reazione del pubblico".