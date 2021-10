Film stasera in TV da non perdere domenica 24 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 24 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Le amiche della sposa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Goliardica commedia femminile che racconta le tragicomiche vicende di una damigella d’onore.

La neve nel cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Sarah Jessica Parker e Diane Keaton in una commedia romantica ambientata nel periodo natalizio.

L’amore a domicilio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Miriam Leone e Simone Liberati in una commedia. Un assicuratore inizia una relazione con una ragazza agli arresti domiciliari.

Un milione di modi per morire nel West, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Commedia con Seth McFarlane e Charlize Theron. Una donna spericolata aiuterà un uomo mite a riscattarsi.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Leonardo Pieraccioni in una commedia. Un professore inizia a ricevere messaggi d’amore in tutte le lingue.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Stronger – Io sono più forte, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Jake Gyllenhaal in un drama. Un uomo perde entrambe le gambe e cerca di lottare per la normalità.

Codice d’onore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon in un intenso dramma giudiziario.

Animali notturni, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film di Tom Ford con protagonisti Jake Gyllenhaal ed Amy Adams. Un’affermata gallerista deve scontrarsi con i fantasmi del passato.

Film di azione da vedere stasera in tv



L’arte del furto, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Kurt Russell e Matt Dillon in un film di azione. Due fratelli tentano l’ultimo colpo della carriera.

Way down – Rapina alla Banca di Spagna, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Freddie Highmore in un film Sky Original. Uno studente escogita un piano per rubare un tesoro inviolabile della Banca di Spagna.

Kill Bill – Vol. 1, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Prima parte del film di Quentin Tarantino con Uma Thurman alla ricerca di vendetta contro il suo ex fidanzato.

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Poly, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Una ragazzina fa amicizia con un pony maltrattato dal padrone del suo circo.

Film horror da vedere stasera in tv



Priest, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Paul Bettany è un prete guerriero che deve salvare la nipote da un’orda di vampiri.

Film thriller da vedere stasera in tv



47 metri, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Mandy Moore e Matthew Modine in un thriller subacqueo. Due sorelle si immergono in una gabbia in acque infestate da squali.

I programmi in chiaro



Cuori, ore 21:25 su Rai 1



Daniele Pecci e Pilar Fogliati in una serie ambientata negli anni ’50 e ’60 a Torino.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2



Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3



Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4



Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Scherzi a parte 2021, ore 21:20 su Canale 5



Enrico Papi alla conduzione della nuova edizione del famoso format sugli scherzi ai vip.

The Legend of Tarzan, ore 21:20 su Italia 1



Pellicola con Margot Robbie e Christoph Waltz. Tarzan è ormai un lord ma viene costretto a tornare nella giungla per affrontare una nuova minaccia.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Masterchef Italia 10, ore 21:30 su TV8



Decima stagione del reality in cui si va alla scoperta di nuovi chef e cuochi.

Rocky II, ore 21:25 su Nove

Secondo capitolo della saga di Rocky, pugile interpretato da Sylvester Stallone che stavolta dovrà affrontare Apollo Creed per il titolo.