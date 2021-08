Sarah Jessica Parker, premiata per i vini da lei prodotti

La star di “ Sex and the City ” collabora dal 2018, insieme al marito Matthew Broderick, con i produttori vinicoli neozelandesi di Invivo X mentre la loro linea SJP è stata lanciata un anno dopo. Due dei suoi vini, un Sauvignon Blanc e uno Rosé, sono stati scelti tra 1400 bottiglie dalla giuria della prestigiosa competizione vinicola New York International Wine Competition 2021 , aggiudicandosi tre premi. Nello specifico il Rosé 2020 del sud della Francia ha ricevuto una medaglia d'oro e il trofeo Rosé of the Year europeo. Medaglia d'oro anche per il Marlborough Sauvignon Blanc 2020. La gamma di vini ha venduto oltre 700mila bottiglie e ha ricevuto due valutazioni di 90 punti da Wine Spectator, i cui editori l'hanno inserita nella loro Top 100 Wines of the World nel 2020. Sul sito ufficiale Invivo X, SJP è descritto come una combinazione “delle migliori regioni vinicole del mondo e il know-how vinicolo della Nuova Zelanda”.

Sarah Jessica Parker, il commento

approfondimento

John Corbett di Sex and the City ha sposato Bo Derek

“È un onore – ha commentato l'attrice al Daily Mail - È stato dedicato molto amore alla produzione dei nostri vini, dalla vigna al blending, e siamo entusiasti e onorati di essere stati premiati. Ringraziamo tutti coloro che hanno portato una bottiglia a casa e ci hanno incluso nei loro momenti speciali. Siamo lieti di condividere con voi questo entusiasmante riconoscimento”. Tim Lightbourne, cofondatore di Invivo & Co, ha commentato: "Siamo rimasti sbalorditi dalle vittorie del premio: è la prima volta che vinciamo due ori e un trofeo al New York International wine comp, e l'hype in tutto il mondo è stato fenomenale. La qualità dei vini è una testimonianza del lavoro svolto insieme a Sarah Jessica. Mettiamo molta cura in ogni fase del processo. Siamo semplicemente felici di ricevere questi riconoscimenti e non vediamo l'ora di una seconda metà dell'anno forte". Adam Levy, fondatore del New York International Wine Competition, ha detto: "Abbiamo ricevuto un numero significativo di iscrizioni al New York International Wine Competition quest'anno, un totale di 1400 bottiglie di vino sono state degustate alla cieca dalla nostra giuria, quindi è stata una gara altamente competitiva. La giuria è rimasta colpita dalla marcata qualità di Invivo X, Sarah Jessica Parker Marlborough Sauvignon Blanc e French Rosé si sono distinte rispettivamente nelle loro categorie. Quando i punteggi dei giudici finali sono arrivati, è stato piacevole vedere che Sarah Jessica - che è sinonimo con New York - è stata premiata con due ori e un trofeo per il suo Rosé. A lei e al team Invivo facciamo le nostre più sincere congratulazioni, insieme agli altri vincitori e partecipanti, per aver prodotto vini di grande qualità, in quello che è stato un anno impegnativo per i viticoltori di tutto il mondo."