John Corbett di Sex and the City ha sposato Bo Derek

In coppia dal 2002, John Corbett e Bo Derek sono convolati a nozze in gran segreto a dicembre del 2020

“Siamo piuttosto riservati. - Ha dichiarato l’attore di “Sex and The City” a “The Talk” - Abbiamo scelto di non fare annunci particolari. Ci siamo sposati a dicembre, dopo vent’anni abbiamo finalmente deciso di farlo. Non volevamo ricordarci del 2020 solo come di un anno ricco di odio e di disprezzo. Così, ci siamo detti di tirarne fuori qualcosa di positivo.”

Fiori d’arancio per John Corbett e Bo Derek, che hanno scelto di unirsi in matrimonio a dicembre del 2020, dopo quasi 20 anni di relazione. La coppia, infatti, è legata sentimentalmente dal 2002.

John Corbett e Bo Derek sposi, spunta la fede nuziale

approfondimento

Sex and the city: ecco i primi indizi sulla trama del revival

Ospite a The Talk, John Corbett ha sfoggiato la fede nuziale indossata, come da tradizione, al dito anulare della mano sinistra. La cerimonia è stata molto intima e privata, per volontà di entrambi: “Non volevamo destare troppo clamore” Ha sottolineato l’attore.

Nonostante la riservatezza sulla sua vita privata, John Corbett è sul set dell’attesissimo revival di Sex and The City. L’attore tornerà infatti a interpretare Aidan Shaw, il primo uomo ad aver quasi portato sull’altare l’iconica e ineguagliabile Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

John Corbett nel Revival di “Sex and The City”

“And Just Like That…”, il revival di “Sex and The City” fortemente voluto da HBO, vedrà il ritorno sulla scena di un personaggio amatissimo dai fan di tutto il mondo: Aidan Shaw.

È stato proprio l’attore John Corbett a confermare il suo rientro nel cast, in un’intervista rilasciata al The New York Post: “Sarò sicuramente nella nuova serie. Potrei apparire in diversi episodi”. Ufficializzando così il grande ritorno di uno dei compagni storici della Bradshaw.

Aidan era già riapparso nel film “Sex and The City 2”, quando incontrò per caso Carrie in un suk a Abu Dhabi e tra i due scattò un bacio che portò a una inevitabile crisi matrimoniale della donna con Big.

Proprio l’assenza di Chris Noth (Big) e la totale libertà da legami sentimentali di Carrie, fanno ben sperare i fan della serie tv. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra la protagonista e l’affascinante Aidan? Non ci resta che aspettare il revival per scoprirlo!