Leonardo Pieraccioni, la trama del film

L’attore e regista ha poi svelato alcuni dettagli della sinossi: “Ne ‘Il Sesso degli Angeli’ sono don Simone, un prete di strada, con una chiesetta sempre in difficoltà, ma che finalmente riceve da un eccentrico zio una curiosa eredità in Svizzera. Arrivato a Lugano, don Simone scoprirà che ha ereditato un avviatissimo... bordello!”.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.