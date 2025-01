Max Pezzali in concerto a Roma, la possibile scaletta

Approfondimenti

Auguri a Max Pezzali, dagli 883 alla serie Hanno Ucciso l'Uomo Ragno

Max Pezzali compie 57 anni: è nato il 14 novembre 1967 nella sua Pavia, città che fa da scenario (e diventa anche co-protagonista) della serie Sky Original che racconta la nascita e l'ascesa del mitico duo (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW). Ecco la storia del cantautore noto come frontman e cantante di quel mitico gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nel 1988, e poi diventato solista dopo lo scioglimento definitivo degli 883. Icona pop della musica italiana, ha segnato intere generazioni di fan attraverso la sua musica

Max Pezzali si appassiona fin da giovane alla musica e al rock. Tra i banchi di scuola delle superiori conosce Mauro Repetto, con il quale nascerà un fortunato sodalizio, la cui espressione massima sarà il gruppo musicale degli anni '90 degli "883". La storia è raccontata nella serie Sky Original Hanno Ucciso L'Uomo Ragno