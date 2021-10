Jake Gyllenhaal ha avuto una cotta per Jennifer Aniston . A rivelarlo è stato lo stesso attore, 40 anni, durante un'intervista per la promozione del nuovo film The Guilty , in streaming su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Jake Gyllenhaal, le parole su Jennifer Aniston

approfondimento

Jake Gyllenhaal è il nuovo volto della fragranza maschile Prada

Gyllenhaal ha parlato, in particolare, delle scene di sesso girate con Jennifer Aniston nel dramma romantico del 2002 “The Good Girl”. L'attore ha definito una “tortura” quei momenti insieme alla collega. “È stata una tortura - ha detto l'attore - ma allo stesso tempo non lo è stato affatto. Era un mix di sentimenti”. "Le scene di sesso sono sempre imbarazzanti, perché ci sono forse 30, 50 persone sul set che ti guardano. Questo non mi eccita, è tutto un esercizio meccanico. Ed è anche una danza, stai facendo una coreografia di fronte la telecamera. Puoi anche sentirti coinvolto in qualche modo ma è come una scena di combattimento, non puoi improvvisare, è tutto stabilito". E a proposito di Jennifer Aniston, ha precisato: "Ho avuto una cotta per lei per anni. E lavorare con lei non è stato facile, avevo solo 22 anni. Girare le scene di sesso con lei è stata una tortura. Non posso dire altro, lei però è stata adorabile". L'attore è poi sceso nei dettagli: “Abbiamo utilizzato la tecnica del cuscino. Era solo preventiva e generalmente l'abbiamo utilizzata quando giravamo distesi. É stato un suggerimento di Jennifer, è stata molto gentile a consigliarlo prima che iniziassimo. Anzi, è stata più tipo: ‘Adesso metto un cuscino qui!’” ha concluso.

Jake Gyllenhaal, il primo red carpet con la fidanzata

Jake Gyllenhaal è fidanzato da tre anni con Jeanne Cadieu, 25 anni, e recentemente ha deciso di sfilare insieme a lei sul loro primo red carpet di coppia. L'occasione è stata il New York Film Festival, dove i due si sono recati a sostegno della sorella dell’attore, Maggie, per la premiere del suo primo film da regista, “The Lost Daughter”.