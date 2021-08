Jake Gyllenhaal è il nuovo volto della fragranza maschile Prada

“Grazie al suo spirito audace e al suo talento, Gyllenhaal incarna perfettamente la nuova avventurosa fragranza, trovando un equilibrio tra forza e virilità, eleganza e sensualità, raffinatezza e consapevolezza di sé.” Questa è la motivazione data dalla maison Prada per aver scelto l’attore di pellicole come “Prince of Persia”, “Animali Notturni” e “I Segreti di Brokeback Mountain”.

Jake Gyllenhaal, il debutto pubblicitario con Prada

Sfondo blu notte, bomber della stessa tonalità sotto cui si intravede una t-shirt bianca e pantaloni ton sur ton, così appare l’attore in uno dei primi scatti resi pubblici dal brand. Volto misterioso e sensuale, Jake Gyllenhaal è stato selezionato per rappresentare la nuova fragranza maschile Prada, che verrà distribuita a partire dal prossimo autunno.

Non si conoscono ancora i dettagli del profumo, ma sappiamo che il 40enne è stato scelto non solo per il suo indiscusso talento, ma anche per la virilità che esprime e per sapersi far apprezzare da un pubblico formato da persone di tutte le età e di tutti i generi.

Prada non è il primo marchio di moda che punta su Jake Gyllenhaal, il brand Calvin Klein lo ha scelto per sponsorizzare l’iconica eau de parfum Eternity, mentre Cartier lo ha fortemente voluto per diventare il testimonial dell’orologio Santos de Cartier, accessorio dedicato all’aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont.