Prosegue la fase di pre-produzione del prossimo film del DC extended universe. Ed è già totonomi su chi interpreterà il ruolo di Barbara Gordon. Al momento ci sarebbe un poker di nomi in cima alla lista: Leslie Grace, Haley Lu Richardson, Isabela Merced e Zoey Deutch. Ecco dove le avete già viste

Leslie Grace, Haley Lu Richardson, Isabela Merced e Zoey Deutch. Quattro nomi per un’eroina. Sono loro le candidate principali che al momento sarebbero in lizza per interpretare Batgirl nel prossimo film di HBO Max. Tre attrici giovani, una giovanissima, due di loro con origini latino-americane, in rampa di lancio nella loro carriera.

Isabela Merced è la più giovane, classe 2001, madre peruviana e padre della Louisiana, 20 anni compiuti il 10 luglio e un esordio a Broadway a 10 anni, in Evita, accanto a Ricky Martin. Lanciata dalla serie di Nickelodeon 100 cose da fare prima del liceo, Isabela Merced è stata consacrata in Sicario: Day of the Soldado e dal ruolo di Dora nel live action ispirato al celebre cartone animato Dora l'Esploratrice.

Leslie Grace, 26 anni, è quella col curriculum da attrice più scarno. Cantante di origine domenicana candidata cinque volte al premio Lo Nuestro, vinto nel 2016, nel 2021 ha interpretato Nina Rosario in In The Heights – Sognando New York, film ispirato al musical di Lin Manuel Miranda.

Ha 26 anni anche Haley Lu Richardson, attrice e ballerina nata a Phoenix, lanciata in tv dal ruolo di Tess in Ravenswood, spin-off di Pretty Little Liars, ma con parti anche in Split di M. Night Shyamalan e nella serie di successo Law & Order – Unità vittime speciali.