Titans 3: il trailer ufficiale della serie tv DC e HBO

Conto alla rovescia per i fan della squadra dei Titani. La terza stagione dello show DC ed HBO di Greg Walker partirà su HBO Max il prossimo 12 Agosto con i primi tre episodi in prima mondiale. “Titans 3” si annuncia imperdibile secondo quanto dichiarato la scorsa primavera da Alan Ritchson, l'attore che nella serie interpreta Hank Hall/Hawk e le immagini del trailer ufficiale non tradiscono le aspettative.

Le anticipazioni del trailer

C'è molta attesa per le nuove puntate che segnano l'inizio della terza stagione di “Titans” lo show dedicato ai supereroi DC che racconta le avventure del gruppo dei Giovani Titani. La stagione che inizierà il prossimo 12 Agosto, e che andrà avanti fino al 21 Ottobre, sarà una delle più ricche ed intense di sempre e segna uno sforzo produttivo che punta ad espandere il cast nel quale saranno inglobati ancora più personaggi. Teatro delle nuove sfide e dei nuovi scontri è Gotham City dove i protagonisti che conoscevamo si riuniscono e dove incontreranno nuove minacce.

Nelle immagini del trailer ufficiale, dalla durata di ben due minuti e mezzo, i fan potranno apprezzare alcune scene riprese dal fumetto “Una morte in famiglia” e l'ingresso di Barbara Gordon, alias Batgirl, che era già stata annunciata come new entry della stagione, quest'ultima interpretata dall'attrice Savannah Welch.

Gli episodi della terza stagione si annunciano come particolarmente drammatici con nuove tragedie che sconvolgeranno l'orizzonte dei protagonisti. Già il teaser rilasciato qualche settimana fa aveva messo l'acquolina in bocca agli appassionati dello show creato da Greg Walker e dei fumetti incentrati sulle disavventure dei supereroi. I fan si erano già immersi nella discussione in rete a proposito delle somiglianze dei look e dei costumi dei nuovi ingressi nel cast. Nell'attesa delle nuove puntate, i nuovi curiosi e i fan di vecchia data, potranno dedicarsi al rewatch delle puntate delle prime due stagioni, disponibili su Netflix e visibili anche su Sky Q e NOW.

Il cast di Titans 3

Il cast della nutrita squadra dei supereroi di “Titans 3” è composto, tra gli altri, da Brenton Thwaites nei panni di Nightwing, Anna Diop in quelli di Starfire, Teagan Croft (Raven), Ryan Potter (Beast Boy), Conor Leslie (Wonder Girl), Curran Walters (Red Hood). Joshua Orpin e Alan Ritchson sono rispettivamente Superboy e Hawk. Tra i nuovi ingressi Savannah Welch, Damaris Lewis e Vincent Kartheiser ma altri membri sono pronti ad aggiungersi nelle nuove puntate.