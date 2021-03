Sognando a New York - In the Heights: un film tutto da ballare

Il nuovo trailer italiano (con relativo nuovo poster) del film Sognando a New York - In the Heights è come un tutorial per imparare a ballare, a divertirsi, a emozionarsi e, al contempo, a ritrovare l’energia: guardarlo dà gli stessi effetti di un party a base di grinta pura!



Si tratta dell’attesissima pellicola basata sull'omonimo musical di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes.

Il film è diretto da John M. Chu (che vedremo prossimamente anche seduto sulla sedia da regista sul set della versione cinematografica del musical Wicked), e sarà distribuito (non si sa ancora esattamente quando) da Warner Bros.

Una favola emozionante, con tanto di “Unce upon a time” (il classico intro favolistico, quel "tanto tempo fa in una terra lontana" che qui è chiamata Washington Heights, ossia il quartiere ispanico di Manhattan).

Si tratta della storia di un quartiere che stava scomparendo, una favola moderna in cui “ognuno con il suo sogno si arrangiava come poteva”, come recita la voce narrante del trailer.

“Dovevamo affermare la nostra dignità con piccoli gesti”, è la meravigliosa frase che la nonna di Nina, una delle protagoniste della pellicola, pronuncerà in maniera solenne e commuovente.