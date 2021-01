"Ballo Ballo": il trailer del film omaggio a Raffaella Carrà

"Siete così fortunati, voi italiani, ad avere una donna come Raffaella Carrà!”. Non si stanca di dirlo Nacho Álvarez, il regista spagnolo di “Ballo Ballo” il musical che dal 25 gennaio arriva su Amazon Prime Video. “Immaginate un mondo, prosegue il regista, in cui invece delle parole e dei dialoghi, i personaggi si trasmettono emozioni, speranze e paure, attraverso il ballo e la musica”. Musica ovviamente di Raffaella Carrà. E così ritroviamo in questa divertente, leggera, colorata pellicola ambientata negli anni ’70 alcuni dei più grandi successi di Raffaella Carrà, simbolo indiscusso, prosegue sempre Nacho Álvarez, “di libertà, gioia a indipendenza femminile”.