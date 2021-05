Old, il trailer del film di M. Night Shyamalan

Un film tratto da una graphic novel, “Sandcastle”, prima di due pellicole per la Universal, con la seconda in arrivo nel 2023

Il paranormale prende il sopravvento in “Old”, con il regista che sfrutta questo elemento per evidenziare la reale natura dei personaggi portati in scena. La data d’uscita prevista per il nuovo lavoro di Shyamalan è il 21 luglio 2021 .

Dopo alcune anticipazioni nei mesi scorsi, ecco il primo trailer ufficiale di “ Old ”, nuovo film di M. Night Shyamalan . La pellicola offre al pubblico un mix di generi. Una splendida spiaggia, un gruppo di sconosciuti e un mistero da risolvere in tempi ristretti, se si vuole avere salva la vita.

Un cadavere viene scoperto in una splendida spiaggia. In breve, però, un processo innaturale ha inizio. Lo stesso che pare aver condotto a morte certa altri avventori. Tutti invecchiano rapidamente. Il ciclo vitale può concludersi in un solo giorno e nessuno è al sicuro.

Old, trama e cast

La sceneggiatura di “Old” non è originale. M. Night Shyamalan ha infatti deciso di adattare per il grande schermo la graphic novel “Sandcastle” di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters. Un incontro fortuito con questa storia, dal momento che il regista ha ricevuto il volume come regalo per la festa del papà.

Un dono particolarmente apprezzato, al punto da acquisire i diritti di sfruttamento per la realizzazione di un lungometraggio ispirato alla storia. “Sandcastle” segue le vicende di 13 persone che non riescono ad abbandonare una misteriosa spiaggia.

Un luogo isolato e magnifico, che però cela un oscuro segreto legato al tempo. Si invecchia a vista d’occhio in questo luogo paradossale, al punto che un cadavere rinvenuto in acqua, come si vede nel trailer, si decompone dinanzi agli occhi dei presenti.

Il regista ha però deciso di non seguire in maniera precisa la storia del volume a fumetti. Questo rappresenta soltanto l’incipit del suo film, che poi si svilupperà in maniera autonoma. Si tratta del primo di due progetti per la Universal, con Shyamalan impegnato già a lavorare sul secondo, ancora senza titolo ma con una data d’uscita già fissata: 17 febbraio 2023.

