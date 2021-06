6/13

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose - Nastro d'argento come miglior commedia. A Federica Baglioni come casting director e come migliore sceneggiatura a Tonino Zera. A Elio Germano nastro d'argento come miglior attore per una commedia - Disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q e NOW)

Nastri d'Argento 2021, premio speciale per Renato Pozzetto