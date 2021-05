Nastri d'Argento 2021, premio speciale per Renato Pozzetto

approfondimento

Lei mi parla ancora, Renato Pozzetto in un'immortale storia d'amore

Il Premio, assegnato dai Giornalisti Cinematografici, cade in occasione del 75° anniversario del premio – 75 come i film interpretati in carriera da Pozzetto, quasi tutti comici: una delle poche eccezioni è proprio Lei mi parla ancora, diretto da un maestro come Avati che è specialista nel far emergere il lato drammatico di tanti attori “leggeri” (da Abatantuono a Massimo Boldi, passando per Ezio Greggio). Un riconoscimento che cade a quasi cinquant'anni dal Nastro d'Argento legato al suo primo successo sullo schermo, nel 1972, come miglior esordiente in Per amare Ofelia di Flavio Mogherini. Il successo di pubblico e la popolarità hanno superato i riconoscimenti della critica (lo stesso Pozzetto non ha nascosto una punta di delusione per il mancato David di Donatello), ma si tratta di uno degli attori più famosi e amati da almeno tre generazioni diverse, a cominciare dal mitico sodalizio con Cochi Ponzoni che ha fatto la storia del cabaret e della tv. La serata di premiazione è prevista dopo il voto che partirà nei prossimi giorni per assegnare i premi tra i candidati che saranno annunciati mercoledì 26 alle 11:30, in diretta streaming sul canale Youtube Cinemagazine Sngci.