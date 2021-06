Giuliano Sangiorgi vince il Nastro speciale per il “cameo dell’anno"

Al cantante dei Negramaro, un premio per la performance nel film di Giovanni Veronesi “Tutti per 1-1 per tutti” Condividi:

E' di Giuliano Sangiorgi, il "cameo dell'anno" scelto tra le partecipazioni speciali negli oltre 45 titoli selezionati per i Nastri d'Argento. A lui il Nastro per un ruolo inedito e ironico, che sigla un debutto sorprendente nel cast di Tutti per 1-1 per tutti. "E' un regalo che deve all'intuito di Giovanni Veronesi che ha scommesso sul suo talento da interprete e ha condiviso con Giuliano un divertissement assoluto consentendogli di rivelare un'ironia e una disponibilità che, ne siamo certi, ce lo farà incontrare ancora sullo schermo." commenta Laura Delli Colli, Presidente, a nome del Direttivo dei Giornalisti che hanno candidato questo secondo capitolo de I Moschettieri del Re ai Nastri d'Argento tra le migliori commedie dell'anno, in cinquina anche la fotografia di Tani Canevari e i costumi di Alessandro Lai.

Un debutto sul set per Sangiorgi, come per Adriano Panatta due anni fa, accanto all'improbabile trio formato da D'Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo) ormai sulla via della pensione tra gli acciacchi dell'età. Per interpretare il cameo del casellante, Giuliano si è messo in gioco accettando una trasformazione fisica con una parrucca che lo ha reso irriconoscibile.

"Quando Giovanni mi ha proposto il ruolo del casellante nel suo ultimo film, ho pensato che l'amicizia stesse parlando per lui. Questo prestigioso riconoscimento è invece la conferma che i grandi registi guardano al mondo con occhi pieni di fiducia. Per loro non esistono occasioni perse: solo potenzialità ancora inespresse. Grazie, Giovanni, per averci dimostrato che la meraviglia è l'unica vera fonte di ispirazione", ha commentato Sangiorgi. "Sì, ha fatto l'attore, signore e signori. E nei titoli ho scritto 'Per la prima volta sullo schermo il piccolo Giuliano Sangiorgi" aveva dichiarato Veronesi.