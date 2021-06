Nastri d'Argento 2021, Totti premiato nella sezione Documentari

approfondimento

Continua a completarsi il mosaico dei vincitori dei Nastri d'Argento che saranno consegnati martedì 22 giugno al Museo Maxxi di Roma. Un Premio speciale a Jasmine Trinca, premiata per l'esordio alla regia con il documentario autobiografico Being My Mom; un premio ad Alessandro Rossellini, autore del film The Rossellini's. Premiato anche Alessandro Natoli per il miglior corto d'animazione (Solitaire) e Emanuele Aldrovandi per il miglior corto sul cinema del reale (Bataclan). Il Premio speciale per i 75 anni dei Nastri è andato a LaFellinette, mix di fiction e animazione nel piccolo film nato scritto e diretto da Francesca Fabbri Fellini: un omaggio al grande Federico, lo zio regista, e al suo mondo inconfondibile. E un Premio speciale lo ritira Alessandro Haber "autore e protagonista dell'anno" con un ventaglio tra i corti che hanno meglio interpretato l'attualità dei giorni difficili che stiamo ancora vivendo.