Love and Monsters, il cast del film con Dylan O'Brien

4/10 @ParamountPictures

Jessica Henwick è Aimee. Attrice britannica classe 1992 che ha fatto il proprio esordio nel 2010 in “Spirit Warriors”, show targato BBC. Il pubblico la ricorda principalmente per il ruolo di Nymeria Sand in “Game of Thrones”. Il 2020 è stato un anno fortunato per la sua carriera, avendo recitato in “Underwater” e “On the Rocks”, oltre a “Love and Monsters”.

Game of Thrones, tre spin-off in arrivo dopo House of The Dragon