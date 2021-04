BAFTA 2021, Nomadland trionfa anche negli "Oscar inglesi"

Il film di Chloé Zhao, favorito per le statuette dell'Academy il prossimo 25 aprile, si aggiudica i riconoscimenti principali nella rassegna più prestigiosa del cinema britannico. Premiati anche Anthony Hopkins per "The Father"

Si è tenuta alla Royal Albert Hall di Londra la 74^ edizione dei BAFTA Awards, i tradizionali premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. Un'edizione divisa “a metà”, con i primi otto premi assegnati sabato 10 aprile e gli altri diciassette (i principali) nella serata di domenica 11 aprile. Nomadland di Chloé Zhao conferma di avere "il vento a favore" nella lunga corsa verso gli Oscar del 25 aprile: il film della regista cinese, già Leone d'Oro a Venezia 2020 e Golden Globe a marzo, si è aggiudicato i premi per il miglior film, la miglior regia e la miglior attrice protagonista (Frances McDormand). Il premio di miglior attore è andato a un gigante del cinema britannico come Anthony Hopkins (The Father), mentre il premio per la miglior sceneggiatura originale è andato a Emerald Ferrell (Promising Young Woman).