Love and Monsters con Dylan O'Brien: il trailer ufficiale del film

Eccezion fatta per i primi minuti, il tutto è però mostrato da un’ottica differente, in pieno stile action anni ’80. L’avventura e il costante rischio vengono fronteggiati un po’ come fatto dai protagonisti di “ Zombieland ”. Non mancano citazioni di vario genere. La più palese è rappresentata dal cane che affianca Dylan O’Brien nel corso del suo viaggio, richiamando vagamente “ Io sono leggenda ”.

Love and Monsters, trama e cast

Il mondo presentato in “Love and Monsters” vede l’umanità in gran parte sterminata da un’apocalisse di mostri. Il protagonista, Joel, perde la propria famiglia in pochi istanti e viene separato dall’amore della sua vita, Aimee.

I pochi sopravvissuti hanno trovato riparo in colonie sotterranee, mentre il mondo in superficie è stato trasformato interamente. I mostri lo hanno conquistato e i pericoli si nascondono dietro ogni angolo. Alcuni umani tentano di sopravvivere alla luce del sole, non avendo alternative, lottando per vedere un nuovo giorno.

Joel non ha mai perso la speranza di ritrovare la sua Aimee. Prova a contattarla ogni giorno attraverso la radio e, infine, ce l’ha fatta. Lei si trova, però, a ben 130 km da lui. Si tratta di un viaggio disperato e potenzialmente letale, che Joel è disposto a sostenere. Sale in superficie e lì trova alcuni compagni di viaggio. Si tratta di un cane eroico, che diventa il suo migliore amico, e di una coppia di survivalist che non ha mai abbandonato il vecchio mondo, ormai perduto. Tutti insieme proveranno a restare in vita, mentre Joel tenta di tener vivo il sogno di riabbracciare Aimee e, perché no, riconquistare il proprio mondo.

Ecco il cast principale del film: