Teen Wolf, Tyler Posey disponibile per una reunion

Il 29enne attore statunitense torna a sorprendere i fan di Teen Wolf, dichiarandosi disponibile per una nuova reunion del cast e per un’eventuale ripresa della famosa serie tv

“Teen Wolf” è una delle serie più amate di sempre, soprattutto dal pubblico giovanile, che si è ben presto immedesimato nei ragazzi portati in scena dal cast e che ora non vede l’ora di una vera e propria reunion.

Lo show è incentrato su Scott McCall (Tyler Posey), un liceale la cui vita cambia improvvisamente dopo una passeggiata notturna nei boschi, insieme all’amico Stiles Stilinski (Dylan O’Brien). Il ragazzo, morso da un lupo mannaro, si trasformerà in un animale, costringendosi da quel momento a ricercare un equilibrio tra la nuova identità e la precedente. Lungo la strada, non sempre in discesa, ci saranno per lui nuovi amici, ma anche rivali che lo renderanno una persona più forte e migliore di quella che è.

Tyler Posey è tornato a esprimersi in merito all’uscita di nuovi espisodi dell’acclamata serie televisiva “ Teen Wolf ”. Di genere apertamente fantasy, condita con un (bel) po’ di teen drama, “Teen Wolf” è andata in onda su MTV per ben sei stagioni, per un totale di 100 episodi (2011-2017).

Le parole del protagonista Tyler Posey

Pochi giorni fa, l’attore, protagonista di un’intervista podcast (Just for Variety), ha ammesso che presterebbe volentieri e ancora una volta il volto al personaggio che lo ha reso celebre: “Negli ultimi anni mi sono venute in mente un sacco di idee per la trama”, “le ho mandate via messaggio a Jeff Davis (produttore della serie)”. Ha inoltre aggiunto che si ritiene un grande sostenitore del ritorno di Teen Wolf, è disponibile per una nuova reunion del cast (questa volta dal vivo) e che metterà tutto il suo impegno affinchè la serie riprenda.

Insieme a lui, altri membri del cast originale hanno più volte espresso la loro voglia di tornare sul set. Pochi mesi fa, l’amico e collega Dylan O’Brien, che nella serie è Stiles Stilinski, ha risposto ai fan dicendo: “Stilinski è stato il mio primo personaggio in assoluto. Stiles per me è il mio cuore e la mia anima”, rimarcando che “salterei al volo su ogni occasione per fare qualsiasi cosa. Dovremo tornare insieme per qualcosa a un certo punto”.