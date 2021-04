Oscar 2021, le nomination per il Miglior Film d'Animazione. FOTO

3/7 Disney

“Onward - Oltre la magia” è un film d’animazione prodotto da Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures. La pellicola racconta la storia di due fratelli che vivono in un mondo dove la magia è stata sostituita dalla tecnologia. Si ritrovano in un viaggio per riuscire a sfruttare i poteri acquisiti per rivedere il padre defunto. Un’esperienza che li legherà per sempre.

“Onward - Oltre la magia”: tra le prime proiezioni top dopo lockdown