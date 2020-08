13/16 WebPhoto

“Amo questo film perché ha una trama più matura, porta i ragazzini in un gioco di riflessioni inedite - ha aggiunto la Ferilli - Aiuta a far capire che non serve sempre guardare oltre per cercare ciò di cui abbiamo bisogno e che spesso sono state proprio le persone vicine a ricoprire per noi quei ruoli che pensiamo ci siano mancati”