160 anni di unità d'Italia: 20 film da non perdere sul Risorgimento

Il romanzo Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro viene trasposto in maniera eccezionale su grande schermo da Mario Soldati nel 1941, con Alida Valli e Massimo Serato nel cast. Negli anni '50 del 1800 si svolgono le vicende che hanno per protagonisti Luisa e Franco: quest'ultimo, diseredato dalla famiglia, entra in contatto sempre più stretto con il movimento che mira a portare l'indipendenza dagli austriaci nel nord della Penisola (© I.C.I.)