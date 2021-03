Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 2 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 2 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La vita facile, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Vittoria Puccini diretti da Luca Pellegrini. Un medico incontra in Africa un suo amico e la moglie, della quale era innamorato.

The Boxer, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Daniel Day Lewis ed Emily Watson in una storia di amore e di riscatto firmata Jim Sheridan.

The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Brittany Murphy interpreta una ragazza che, lasciata dal fidanzato, si fa affascinare dall’arte culinaria giapponese.

L’amante, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Una love story proibita tratta da un romanzo. Una quindicenne di origini francesi diventa l’amante di un uomo ricchissimo.

Film documentario da vedere stasera in tv



La marcia dei pinguini – Il richiamo, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del fortunato docu-film “La marcia dei pinguini”, che questa volta segue il viaggio di un piccolo pinguino imperatore.

Film commedia da vedere stasera in tv



Holmes & Watson, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Will Ferrell e John C. Reilly in una trasposizione prettamente comica dei personaggi di Conan Doyle.

La mia banda suona il pop, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Christian De Sica e Diego Abatantuono in una commedia di Fausto Brizzi. Una nota band anni ’80 si riunisce one night only a San Pietroburgo.

Una notte da leoni, ore 21:14 su Premium Cinema 1



Commedia cinematografica diventata ormai un cult, con protagonista Bradley Cooper e Zach Galifianakis.

Baciato dalla fortuna, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia con Vincenzo Salemme e Asia Argento. Un uomo pieno di debiti sposa un’amica innamorata di lui che ha appena vinto al Superenalotto.

Film di azione da vedere stasera in tv



L’uomo d’acciaio, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Reboot del personaggio di Superman per la regia di Zack Snyder, che riscrive le origini del supereroe interpretato da Henry Cavill.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Men In Black 3, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin nel terzo capitolo della nota saga fantascientifica.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Midway, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



War movie diretto dall’esperto regista Roland Emmerich. Nell’atollo di Midway la Marina statunitense reagisce agli attacchi del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Film thriller da vedere stasera in tv



Criminal, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Kevin Costner, Gal Gadot, Tommy Lee Jones e Gary Oldman compongono il grande cast di questo thriller. La memoria di un defunto agente della CIA viene custodita nella mente di un detenuto.

Il ragazzo della porta accanto, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Jennifer Lopez si innamora di un vicino più giovane in questo thriller psicologico.

Film biografico da vedere stasera in tv



Elizabeth, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Cate Blanchett e Geoffrey Rush nel primo film biografico sulla Regina Elisabetta I d’Inghilterra.

I programmi in chiaro



71° Festival della Canzone Italiana, ore 20:40 su Rai 1



Amadeus e Fiorello presentano l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo.

Il tuo ex non muore mai, ore 21:20 su Rai 2



Mila Kunis in una commedia. Due amiche vengono coinvolte in un intrigo internazionale da uno degli ex, un agente CIA.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:20 su Canale 5



Commedia corale di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Luisa Ranieri, tra gli altri.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Il mistero del Ragnarok, ore 21:30 su TV8



Un archeologo decodifica le istruzioni di un’antica nave e si ritrova in un mondo soprannaturale.

Caos, ore 21:15 su Nove



Action con Jason Statham e Wesley Snipes. Due detective devono fermare una banda di rapinatori.