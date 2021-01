approfondimento

Christian De Sica compie 70 anni, i migliori film dell'attore. FOTO

Si potrebbe dire che i 70 anni di Christian De Sica, per usare una delle sue battute più famose, sono "delicatissimi". Li compie "l'eterno ragazzo" del cinema italiano nato quando il 5 gennaio del 1951 il padre Vittorio girava la scena finale di Miracolo a Milano. Il cinema non poteva che essere nel suo futuro anche se, come spesso ha dichiarato: “In Italia essere figli d'arte non è facile, anzi, la gavetta è spesso più dura e più stupida” usando le sue stesse parole. In breve tempo però De Sica è diventato per tutti Christian: l’attore della porta accanto, il protagonista di film che hanno segnato epoche e generazioni. Da 50 anni davanti (e dietro) la macchina da presa, è diventato talmente popolare da aver segnato generi di commedie e lasciato battute ai posteri. Ha realizzato insomma il consiglio più importante del padre Vittorio, quello di diventare il numero uno altrimenti “tocca bussare alle porte di troppi produttori”.