In vacanza su Marte, l'intervista a Christian De Sica e Massimo Boldi

I due attori ci raccontano il nuovo “telepanettone” : la divertente commedia che quest’anno a causa della pandemia, arriva direttamente sulle piattaforme streaming. Un modo per non rinunciare al cinepanettone, appuntamento natalizio diventato una tradizione per tantissimi spettatori

Inizia così l'intervista a due dei volti più amati del nostro cinema: Christian De Sica e Massimo Boldi. Il film, ci spiegano, è una farsa dove abbiamo schiacciato l’acceleratore sulla comicità. Questa l’occasione per raccontarci anche del loro rapporto, che non esitano a definire un po' alla Ginger Roger e Fred Astaire.

Hanno da sempre un pubblico trasversale, senza età, dal nonno al bimbo, successo che Boldi spiega così: “penso che siamo equiparati a un cartone animato” mente De Sica ci racconta di cercare di essere sempre in mezzo ai giovani, perché, dice, bisogna conoscere il presente, respirando le mode stando per strada, per poi poter fare la farsa che è il cinema popolare, non si può stare nei “salotti”.

Massimo e Christian si dicono felici e soddisfatti di poter, anche quest’anno, regalare al pubblico un paio di ore di allegria, soprattutto in questo momento così difficile. Augurano a tutti un Buon Natale fatto di felicità e di tranquillità, nell’attesa di poter dare un calcio al 2020...