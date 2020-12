In vacanza su Marte, il trailer del film con Boldi e De Sica

Non potendo contare sulla distribuzione cinematografica, la commedia diretta da Neri Parenti sarà infatti disponibile dal 13 dicembre sulle piattaforme di streaming: l’appuntamento per fare il pieno di risate, quindi, è su Sky Primafila .

Nemmeno la pandemia è riuscita a fermare il tradizionale appuntamento con il cinepanettone natalizio. E anziché lasciarsi scoraggiare dalle avversità, Massimo Boldi e Christian De Sica rilanciano arrivando fin nello spazio profondo… e direttamente nelle case degli italiani, come anticipano locandina e trailer di In vacanza su Marte .

Il trailer di In vacanza su Marte ci mostra una commedia di Natale decisamente diversa dal solito: De Sica e Boldi si cimentano infatti con un genere finora per loro inedito, ovvero la fantascienza. Ma per chi ha viaggiato per mari e monti, tra l’India e i Caraibi, che sarà mai arrivare fino al Pianeta rosso?



La pellicola si svolge nel lontano, ma a ben vedere nemmeno così tanto, anno 2030. Fabio (Christian De Sica) ha fatto perdere da anni le tracce alla moglie e al figlio Giulio ed è volato fin su Marte per convolare a nozze con la facoltosa Bea. Ma qualcosa non va come programmato e Giulio, di colpo, si trasforma in un arzillo vecchietto (Massimo Boldi). Tra imprevisti e situazioni surreali, Fabio si troverà così su Marte alle prese con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di andare a monte.