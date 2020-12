"In vacanza su Marte": arriva il nuovo film con Boldi e De Sica

approfondimento

In vacanza su Marte, il trailer del film con Boldi e De Sica

In vacanza quest’anno si va su Marte!” parola del regista Neri Parenti che dopo aver portato gli italiani praticamente ovunque durante il periodo natalizio degli ultimi trent’anni, questa volta in tempo di Covid ha scelto un posto diciamo “neutrale” o meglio “spaziale”. La classica commedia che viene sempre definita come cinepanettone, per prendere invece la battuta di Christian De Sica, diventa “telepanettone” così che dal 13 dicembre “In vacanza su Marte” è disponibile in noleggio e acquisto su tutte le piattaforme digitali. E così la tradizione rimane, persino a sale cinematografiche chiuse. Dopo 15 anni il trio si riunisce (Neri Parenti, Massimo Boldi, Christian De Sica) per raccontare una storia tra gag, battute classiche e risate assicurate. “Abbiamo spinto sull’acceleratore della comicità, dice De Sica, gli sceneggiatori hanno fatto un gran lavoro di scrittura abbattendo ogni tempo morto e dando molto ritmo alla storia”. Dello stesso avviso Massimo Boldi che oltre ad assicurare che gli piacerebbe molto andare in vacanza su Marte, ma anche su Venere o Giove ad esempio, si è detto stupito del lavoro incredibile fatto per ricostruire il pianeta rosso. “Ci sono dei generi di film, dice Neri Parenti, che richiamano proprio la battuta un po' più spinta: il grave non è farle ma farle nel momento sbagliato”.