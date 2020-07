I 75 anni di Massimo Boldi

1/20

Nato a Luino il 23 luglio 1945, Massimo Boldi è stato ed è uno dei protagonisti della comicità italiana. La sua carriera nello spettacolo, però, non è iniziata nei cabaret ma con le bacchette in mano come batterista. Grazie alla musica conosce grandi nomi del panorama italiano degli anni come me Enzo Jannacci (Foto: LaPresse)