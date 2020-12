In Vacanza su Marte, risate dallo spazio con Boldi e De Sica

L’appuntamento con il film di Natale in compagnia di Christian De Sica e Massimo Boldi torna con la regia di Neri Parenti. Nel cast anche Lucia Mascino, Paola Minaccioni ed Herbert Ballerina. In onda su Sky domenica 27 dicembre alle 19:35

Siamo nel 2030, e in vacanza si va su Marte! Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritroverà a far i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare…

Era il 2005 quando a Natale a Miami ho girato l’ultima inquadratura della coppia Boldi - De Sica. Da quel giorno le loro carriere artistiche si sarebbero separate. I due attori finito il ciak si salutarono affettuosi e si allontanarono in due direzioni diverse, una specie di Sunset Boulevard (Viale del Tramonto) raddoppiato, per loro fortuna, non erano diretti al manicomio come la Norma Desmond protagonista del capolavoro di Billy Wilder, una divinità perchi fa il nostro mestiere.

E adesso dopo 15 anni ci siamo ritrovati e abbiamo fatto, come si dice adesso, una reunion. In verità i due si erano già riuniti, ma questa era la prima volta che si riformava il trio Parenti/Boldi/De Sica. La cosa incredibile che invece di essere passati 15 anni è sembrato che non ci vedessimo da 15 giorni. È bastato un attimo per fare riscoppiare la famosa scintilla comica.

È bastato uno sguardo, un gesto, una frase, un’idea in più per ricreare quell’alchimia di successo che ci ha accompagnato per tanti anni. Li ho trovati come il vino che migliora con gli anni.

Due preziose bottiglie conservate per 15 anni e poi stappate con gran gusto. La prima sfida è stata: quest’anno dove si va? Perché il mondo lo abbiamo girato quasi tutto e poi l’idea, di cui nonrivelerò la paternità: andiamo su Marte!!! Come dei novelli Elon Musk ci siamo tuffati in questa avventura.

Razzi, astronavi, tute spaziali, assenza di gravità, passeggiate su Marte, cupole con ossigeno che permettevano di vivere su quel pianeta privo di ossigeno. Insomma tutto quello che si poteva sfruttare per una narrazione comica. Il risultato è perfetto: un film comicissimo ma anche originalissimo come ambientazione e situazioni con attori bravissimi insomma tutto "issimo".

Sono sicuro che vi piacerà...tantissimo...