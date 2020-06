Henry Cavill vuole interpretare Superman per anni

Henry Cavill: “Sono sempre stato un fan di Superman”

È il 2013 quando Henry Cavill indossa per la prima volta i panni del supereroe, il riscontro da parte del pubblico e della critica è immediatamente positivo tanto che la pellicola incassa oltre seicento milioni di dollari al box office internazionale; negli anni successivi gli altri due film Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League incastonano per sempre il suo nome nel mondo dorato di Hollywood.

Nel 2021 l'attore (FOTO) tornerà a indossare i panni di Superman all’interno di Zack Snyder's Justice League che conterà anche sulla presenza di Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller e Jason Momoa.

Poche ore fa Variety ha pubblicato l’intervista a Henry Cavill che ha raccontato di voler interpretare ancora il supereroe: “Sono sempre stato un fan di Superman. Con un personaggio come quello, il mantello lo continui a portare anche fuori dal set. Il ruolo diventa una parte della tua rappresentazione pubblica. Quando incontri bambini, loro non mi vedono necessariamente come Henry Cavill ma magari come Superman, quindi c’è una grande responsabilità con quel ruolo”.