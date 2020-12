Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 27 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 27 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Cops – Una banda di poliziotti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Seconda puntata della miniserie originale Sky con protagonista Claudio Bisio e ambientata nel mondo della polizia.

Ricomincio da me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez in una commedia sulla voglia di riscatto. A causa di un curriculum falso, una quarantenne ottiene il lavoro dei suoi sogni ma dovrà combattere per mantenerlo.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Secondo film della saga con Robert De Niro e Ben Stiller protagonisti, oltre a Dustin Hoffman.

Sliding Doors, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Gwyneth Paltrow in un film nel quale la vita di una persona si sdoppia in base alla scelta presa.

Film romantico da vedere stasera in tv



Serendipity – Quando l’amore è magia, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

John Cusack e Kate Beckinsale in una commedia natalizia. Due persone si innamorano ma affidano al destino il loro prossimo incontro.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Piccole donne, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ennesimo remake cinematografico del capolavoro letterario Piccole Donne, con Emma Watson e Florence Pugh.

Lontano da qui, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Maggie Gyllenhaal in un film in cui un’insegnante scopre il talento per la poesia di un suo alunno.

Le pagine della nostra vita, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film diventato ormai un classico romantico con Ryan Reynolds e Rachel McAdams che interpretano due ragazzi innamorati.

Film di azione da vedere stasera in tv

City of Crime, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Uno degli ultimi film del già compianto Chadwick Boseman. Per prendere dei criminali in fuga, un detective decide di isolare l’intera città di Manhattan.

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Uno dei film più famosi di Christopher Nolan, con Matthew McConaughey e Anne Hathaway protagonisti di un’avventura spaziale.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Elf, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia fantasy con Will Ferrell. Un elfo adottato torna a New York per cercare la sua famiglia d’origine.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Code M – La spada di D’Artagnan, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tre ragazzi devono dare la caccia a un’arma ritenuta leggendaria e introvabile.

47 metri: uncaged, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sequel del film “47 metri”. Quattro ragazze si immergono nei fondali ma trovano una tana di squali bianchi.

Dolittle, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Robert Downey Jr. in un’epica avventura. Un dottore in grado di parlare con gli animali si avventura in una missione su un’isola deserta.

Film thriller da vedere stasera in tv



Sherlock Holmes, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Film di Guy Ritchie sul noto personaggio dei romanzi di Arthur Conan Doyle, interpretato da Robert Downey Jr.

I programmi in chiaro



Cenerentola, ore 21:25 su Rai 1

Live action Disney del leggendario cartone, con Cate Blanchett nel ruolo della matrigna.

Pompei, ultima scoperta, ore 21:00 su Rai 2

Documentario sulle ultime scoperte avvenute a Pompei nel corso dell’anno.

Ricomincio da Rai Tre, ore 21:35 su Rai 3

Show nel quale si cerca di sostenere il mondo dello spettacolo durante la lotta al COVID-19.

Potere assoluto, ore 21:25 su Rete 4

Clint Eastwood nei panni di un giornalista che assist per caso al delitto dell’amante del presidente USA.

Quasi amici, ore 21:20 su Canale 5

Film francese ormai famosissimo con Omar Sy. Un disabile e un ex carcerato stringono una strana ma solida amicizia.

Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra, ore 21:20 su Italia 1

Spettacolo teatrale nel quale il comico Maurizio Battista festeggia i 30 anni di carriera.

Bello, onesto, emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata, ore 20:35 su La7

Commedia all’italiana con protagonisti Alberto Soldi e Claudia Cardinale.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8

Nuova puntata con la serie tv che vede protagonisti Filippo Timi e Stefano Fresi.

Fratelli d’Italia, ore 21:15 su Nove

Film comico a episodi con Jerry Calà, Christian De Sica e Massimo Boldi con il filo conduttore di un’auto d’epoca.