The Comeback Trail, il trailer del nuovo film con Robert De Niro

Il nuovo film con protagonisti Robert De Niro , Morgan Freeman e Tommy Lee Jones è annunciato nelle sale tra poco più di due mesi. Un produttore incompetente ha un debito con un malvivente e si inventa un modo bizzarro per ripagarlo, ma tutti i suoi tentativi non producono risultati positivi. Una crime comedy in cui non mancheranno le risate e in cui si rifletterà anche sul senso della vita.

LA TRAMA DI “THE COMEBACK TRAIL”

Morgan Freeman interpreta il mafioso Reggie Fontaine, il quale minaccia Max Barber, il personaggio di Robert De Niro. L’accusa è molto chiara: mente sul pagamento del suo debito. Barber prova a difendersi: “Giuro che non sto mentendo… Ok, sto mentendo un po’ ma sono un produttore, è quello che faccio. Avrai i tuoi soldi”. Il malvivente è laconico: “Hai 72 ore. Dopo di che ti soffocherò a morte”.

De Niro interpreta sostanzialmente un produttore incompetente e di grande insuccesso che, per provare a fare parlare di sé, decide di realizzare un film western con Duke Montana (interpretato da Tommy Lee Jones). L’intenzione è quella di fare in modo che l’attore muoia accidentalmente in modo da incassare l’assicurazione, ma Duke sembra essere immortale: sopravvive a una roulette russa, cade in un enorme canyon e non si fa niente, esce indenne dalle fiamme…

IL CAST DI “THE COMEBACK TRAIL”

Il film è un remake dell’omonima pellicola diretta da Harry Hurwitz nel 1982. La regia è di George Gallo, alla sua 12esima fatica dietro alla macchina da presa, dopo un paio di anni prolifici con “Bigger” e “The Poison Rose” che, tra il 2018 e il 2019, avevano interrotto un lungo digiuno di sei anni. La sceneggiatura è proprio del regista di “Middle Man” insieme a Josh Posner, le musiche sono firmate da Aldo Shllaku e la distribuzione è affidata alla Cloudburst Entertainment.

Robert De Niro sarà nelle sale per tutto l’autunno, dopo il successo dello scorso anno con “The Irishman” e “Joker”. Il 77enne sarà sul grande schermo dal 9 ottobre in “Nonno questa volta è guerra” e poi lo rivedremo all’opera in “The Comeback Trail” il mese successivo: sorprende il fatto che non interpreti il ruolo del malvivente che gli ha dato tanto successo.

Morgan Freeman è instancabile a 83 anni e, dopo essere stato il Presidente degli Stati Uniti in “Attacco al potere 3”, si rimette in gioco interpretando la parte di un malavitoso. Per il 73enne Tommy Lee Jones arriva una nuova avventura dopo “Ad Astra” del 2019, a breve sarà protagonista anche in “Wander”. Completano il cast Zach Braff, Eddie Grifffin, Emile Hirsch, Kate Katzman e Blerim Destani.