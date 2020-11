Cops- Una banda di poliziotti, su Sky Cinema una nuova commedia con Claudio Bisio

Il commissariato di un paesino in Puglia rischia di chiudere per mancanza di reati. Cosa sono disposti a fare i poliziotti per non perdere il loro lavoro? Scoprilo nella nuova produzione Sky e Banijay Italia, in due nuovi appuntamenti lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema e in streaming su Now Tv. Nel cast Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito

Un nuovo regalo da Sky Original approfondimento Cops, il trailer della nuova produzione Sky Original Alcuni sono convinti di essere molto scaltri e furbi, altri spericolati e insospettabili, la maggior parte sospetta di essere anche un po’ criminale. Sono un po’ tutto questo e altro ancora i protagonisti di Cops - Una banda di poliziotti, il nuovo titolo Sky Original prodotto da Sky e Banijay Italia, in prima tv lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema, anche in streaming su Now Tv.



Puglia Felix ma non per tutti... approfondimento "Cops", in Puglia le riprese del nuovo film Sky. FOTO La storia è ambientata ad Apulia, un piccolo centro del Sud Italia a pochi chilometri da Lecce, considerata una delle città più tranquille d’Italia, dove praticamente non esiste criminalità. Sembrerebbe un posto ideale per viverci, meno per i poliziotti del commissariato della piccola cittadina sui cui pende la spada di Damocle del licenziamento, proprio per mancanza di qualsiasi tipo di reato. C'è, quindi solo una possibilità per non perdere il lavoro: creare loro stessi dei reati in città.

Il cast approfondimento I cinque migliori film di Claudio Bisio Ispirato a Kops, film svedese del 2003, “la versione italiana vede alla regia Luca Miniero (Benvenuti al Sud e Sono tornato), accompagnato da un cast corale con alcuni tra gli interpreti più amati dal pubblico: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito.

Tutti i personaggi di Cops approfondimento Chi è Francesco Mandelli, regista di Bene ma non benissimo Il commissario Cinardi (Claudio Bisio) è appena arrivato ad Apulia: dopo un passato da grande poliziotto ora conta solo i giorni che lo separano dalla pensione, e non c'è posto migliore della "città più tranquilla d'Italia". Margherita Nardelli (Stefania Rocca) è l'integerrima dirigente della Polizia di Stato, in "missione" ad Apulia per la chiusura del commissariato. Troverà lì una squadra di poliziotti imperfetti ma con grande cuore. Benedetto Starace è per tutti Benny The Cop (Francesco Mandelli), ossessionato dai polizieschi americani, di cui conosce a memoria ogni scena d'azione. Una volta tolta la divisa, torna a casa dall'amorevole nonna con la quale ancora vive. Ex bello, ex playboy, ex uomo d'azione, Nicola O'Sicc (Pietro Sermonti) è ora l'indolenza fatta persona. Sposato con Maria Crocifissa e padre di due figli, nella vita ha deciso di prendersela comoda. Maria Crocifissa (Giulia Bevilacqua) è agente di polizia ad Apulia, ma anche moglie, cuoca, psicologa e mamma. Per l'esattezza di tre figli, se si include il marito e collega Nicola, 14enne nel corpo di un 40enne che ha preso il posto dell'uomo affascinate e vitale che ha sposato. Tonino (Dino Abbrescia) ha un chiosco davanti alla Questura, luogo di ritrovo prediletto di tutti i poliziotti. Ma è un personaggio solo apparentemente ordinario e mite. Tommaso (Guglielmo Poggi) lavora al commissariato come centralinista, è gay ed è l'unico in paese ad aver fatto coming out. Vittimista senza motivo: nessuno lo considera diverso, tranne lui stesso. Anaconda (Giovanni Esposito) è il boss della zona "fuori Apulia", ha una grande passione per la cucina e un'ossessione: conquistare Apulia.



La trama approfondimento "Cops - Una banda di poliziotti": il nuovo film Sky Original Il commissariato di Apulia, la “Città più tranquilla d’Italia”, rischia la chiusura per inattività. Per impedirlo, il Commissario Cinardi e i suoi uomini hanno un’idea: se i reati non ci sono, basta commetterli! Iniziano così a compiere piccoli furti e atti di vandalismo che non passano inosservati dall’emissario del Ministero Margherita Nardelli. Ma Apulia non è la cittadina tranquilla che tutti credono. Il feroce boss Zu Tore, che vive sotto copertura nel paese, ritorna a farsi vivo, indispettito dai crimini. Anche suo fratello, il criminale Anaconda, trama nell’ombra per ampliare il suo territorio. Per la Nardelli e per Cinardi e i suoi uomini è il momento di fare sul serio e dimostrare di essere dei veri poliziotti, affrontando prima Zu Tore e poi Anaconda… a modo loro!