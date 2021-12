Claudio Bisio, non solo Cops 2: i migliori film con l'attore

In attesa di vederlo nuovamente nei panni del commissario Cinardi nel sequel della produzione Sky Original diretta da Luca Miniero, in prima assoluta il 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, ecco le sue pellicole più amate

Dopo il successo dello spassoso Cops - Una banda di poliziotti, Claudio Bisio tornerà a essere protagonista nei panni del commissario Cinardi in Cops 2, sequel della produzione Sky Original diretto ancora una volta da Luca Miniero. L'appuntamento in prima assoluta con Cops 2 - Una banda di poliziotti è per lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno. I due episodi della nuova avventura dei poliziotti del commissariato di Apulia saranno disponibili anche in streaming su NOW e On Demand. In attesa del duplice evento su Sky, ecco una carrellata sui migliori film di Claudio Bisio.

Tutto su Cops - Una banda di poliziotti



Claudio Bisio: i migliori film Mediterraneo (1991) approfondimento Gabriele Salvatores compie 70 anni: i suoi film più belli. FOTO Ispirato liberamente al romanzo Sagapò di Renzo Biasion, edito da Einaudi, Mediterraneo di Gabriele Salvatores racconta di un gruppo di soldati italiani stremati dai combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, che finisce su un'isola greca e, dopo aver ottenuto la fiducia della popolazione locale, prova a far parte della comunità. Girato interamente sull'isoletta greca di Castelrosso in nove settimane, il film vinse l’Oscar come miglior film straniero. Puerto Escondido (1992) Con Salvadores, Bisio lavora anche l’anno seguente nella commedia Puerto Escondido. Basata sulle vicende del veronese Claudio Conti, la pellicola racconta la storia di Mario Tozzi (Diego Abatantuono), che, dopo essere stato coinvolto suo malgrado in due omicidi, fugge in Messico dove si lega a un giro animato da un gruppo di narcotrafficanti. L’opera conclude la cosiddetta «tetralogia della fuga» del regista italiano, di cui fanno parte Marrakech Express (1989), Turné (1990) e appunto Mediterraneo. Sud (1993) Prosegue la collaborazione con Salvatores in questo film di denuncia che ha per protagonista Silvio Orlando nei panni di Ciro Ascarone, "leader" di una banda di disperati che occupa un seggio elettorale in un paese del profondo Sud in cui tutto sembra destinato a rimanere immutato. A Bisio il ruolo del cinico reporter Giacomo Fiori. Memorabile la colonna sonora con 99 Posse e Assalti frontali.

Ex (2009) approfondimento Cops 2, il cast: la parola a Claudio Bisio e Pietro Sermonti Ex è un film corale di Fausto Brizzi, che torna al cinema dopo il grande successo dei due Notte prima degli esami. La pellicola segue le vicissitudini di sei coppie, che si intrecciano e sviluppano tra Natale e San Valentino. C’è per esempio Sergio (Bisio), eterno Peter Pan divorziato da anni, che, per cause di forza maggiore, si ritrova a dover fare il padre a due adolescenti. Oppure c’è Elisa (Claudia Gerini), che sta per sposarsi con Corrado, ma il prete si rivela essere un suo vecchio fidanzato. Benvenuti al Sud (2010) Commedia di grande successo diretta da Luca Miniero, Benvenuti al Sud è il remake del film francese Giù al Nord. E racconta la storia di Alberto Colombo, un direttore delle Poste della Brianza, che viene trasferito nel piccolo paese di Castellabate a seguito di una richiesta andata non propriamente a buon fine. Inizialmente perplesso dalla situazione, l’uomo viene subito accolto a braccia aperte dal postino Mattia e dai colleghi, iniziando ad apprezzare le bellezze e le abitudini del piccolo centro campano. Benvenuto Presidente! (2013) Diretta da Riccardo Milani, Benvenuto Presidente! è una commedia dell’assurdo, per cui, a causa di un errore di omonimia, un montanaro viene eletto Presidente della Repubblica. E se da un lato la sua saggezza e la sua onestà lo aiutano a far breccia nel cuore degli italiani, dall’altro tre politici corrotti tentano di liberarsi della sua presenza e fanno di tutto per rovinargli la reputazione.