Il celebre direttore d'orchesta ha annullato tutti gli impegni in Israele per il 2026 in segno di protesta contro la politica di Benjamin Netanyahu sulla questione palestinese. Il maestro, storico direttore dell’Israel Philharmonic Orchestra, conferma invece i concerti con la West-Eastern Divan Orchestra, fondata da Daniel Barenboim per favorire il dialogo tra musicisti israeliani e palestinesi.

Il celebre direttore d’orchestra ha annunciato la decisione a Mumbai, durante un concerto con Lang Lang. “Silenzio e indifferenza non sono più opzioni accettabili davanti alla distruzione totale della Striscia di Gaza e alla morte di migliaia di persone, così come alle politiche di repressione e colonizzazione in Cisgiordania”, ha dichiarato Mehta, auspicando una sconfitta di Netanyahu alle elezioni di ottobre.

Mehta ha guidato l’orchestra israeliana dal 1977 al 2019, ricevendo il titolo di direttore artistico a vita. “Non sono d’accordo con la politica del premier Netanyahu ed è questo il motivo che mi ha fatto prendere la decisione che include la cancellazione di tutti i miei impegni per questa stagione, comprese dieci recite dell’opera ‘Aida’ e i concerti sinfonici”, ha ribadito oggi a Firenze. Il maestro tornerà sul podio della Israel Philharmonic nel maggio 2027.

Concerti confermati e prossimi appuntamenti in Italia

Mehta manterrà gli impegni con la West-Eastern Divan Orchestra, fondata da Daniel Barenboim e composta da musicisti israeliani e palestinesi che siedono fianco a fianco in armonia. Il tour prevede date in Spagna (14-19 febbraio), Torino (21 febbraio) e Vienna (22 febbraio). “La Diwan Orchestra è formata da musicisti israeliani e palestinesi che siedono fianco a fianco in armonia”, ha sottolineato il direttore, confermando ogni parola pronunciata a Mumbai.

Oltre agli impegni internazionali, il maestro sarà sul podio dell’Orchestra del Maggio Fiorentino il 21 gennaio per un concerto fuori programma e tornerà il 6 febbraio con un programma mozartiano, che sarà poi eseguito in tournée a Lugano (7 febbraio) e Lucca (10 febbraio).