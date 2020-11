Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 4 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 4 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Jesus Rolls – Quintana è tornato!, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Road movie diretto e intrepretato da John Turturro, che torna nei panni di Jesus, personaggio presente nel cult “Il grande Lebowski”.

Prima di lunedì, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia on the road con Vincenzo Salemme e Martina Stella. Due amici contraggono un debito con un miliardario malavitoso e decidono di saldarlo consegnando un pacco originale.

Bailey – Il cane più ricco del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una miliardaria decide di lasciare tutta la propria eredità al fedele cane Bailey. Qualcuno è però interessato al patrimonio e decide di rapirlo.

Asterix & Obelix: missione Cleopatra, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Nuovo capitolo delle esilaranti avventure dei galli. Asterix, Obelix e Panoramix devono costruire un palazzo nel deserto per accontentare Cleopatra.

Croce e delizia, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassman ritraggono l’amore di una coppia gay che scardina gli equilibri delle rispettive famiglie.

Film biopic da vedere stasera in TV

Cattive acque, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film con Mark Ruffalo e Anne Hathaway. Un avvocato decide di fronteggiare una potente multinazionale, accusandola d’aver inquinato le acque di un lago.

Film storici da vedere stasera in TV

Frost/Nixon – Il duello, ore 21:15 su Sky Cinema 2 +24

Ron Howard dirige Michael Sheen e Frank Langella in un biopic sulla politica americana. Trascorsi tre anni dall’impeachment per lo scandalo Watergate, Nixon concede la sua prima intervista.

The Beatles, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film diretto da Ron Howard, che racconta il percorso dei Beatles, dagli esordi all’ultima apparizione sul tetto a Londra nel 1969.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Equilibrium, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Christian Bale protagonista di una pellicola suggestiva, che immagina un futuro distopico. Una droga impedisce ai cittadini di provare emozioni, fino a quando un uomo si ribella al sistema.

Film thriller da vedere stasera in TV

Accuse e bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller ricco di colpi di scena. Andrew scompare nel nulla durante una vacanza alle Hawaii con sua moglie Liz. La donna indaga per provare la sua innocenza.

Wolf Call – Minaccia in alto mare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Thriller bellico a bordo di un sottomarino. Da sempre infallibile nell’individuare i sonar nemici, Chanteraide commette un grave errore, che mette in moto una lunga reazione a catena.

Film romantici da vedere stasera in TV

Quella svitata della mia ragazza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica che vede Jordan, una giovane dipendente dall’alcool, entrare nella vita di Charlie, un aspirante manager di provincia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Girl, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La quindicenne Lara sogna un futuro da ballerina. È però nata nel corpo di un maschio e dovrà fronteggiare un lungo percorso per il cambio sesso. Pellicola premiata come miglior opera prima a Cannes.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Le Crociate, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Un racconto epico con battaglie, suspense e personaggi estremi che parla di tolleranza, onore e umanità.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

Geostorm, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Disaster movie con Gerard Butler. Un’epica catastrofe climatica sta per abbattersi sulla Terra.

I programmi in chiaro

Ulisse: il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Programma d’approfondimento culturale condotto da Alberto Angela, dal titolo “Il Gattopardo, il romanzo della Sicilia”.

Resta con me, ore 21:20 su Rai 2

Tami e Richard sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da Tahiti, si ritrovano a fronteggiare un uragano terrificante.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che offre un aiuto ai telespettatori che sono alla ricerca di cari scomparsi.

All together Now, ore 21:20 su Canale 5

Un gruppo di aspiranti cantanti sale sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento giurati, composta da artisti ed esperti musicali.

The Great Wall, ore 21:20 su Italia 1

Due mercenari europei giungono in Cina per recuperare della polvere nera. Si ritrovano catturati da un misterioso esercito e coinvolti in una drammatica battaglia.

Amici per la morte, ore 21:04 su Rete 4

Ling, pericoloso criminale, rapisce Vanessa, la figlia di Tony Falt, noto ladro. I due si ritroveranno a collaborare contro un nemico comune.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento culturale e storico, condotto da Andrea Purgatori.

X-Factor, ore 21:45 su TV8

In onda la registrazione della prima puntata live di X-Factor 2020.

L’assedio, ore 21:25 su NOVE

Star, personaggi emergenti e persone comuni protagoniste delle interviste di Daria Bignardi.