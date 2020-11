Gigi Proietti, l'omaggio di Gassmann: "Era l'ultimo dei grandissimi"

La scomparsa di un gigante della cultura e dello spettacolo come Gigi Proietti sta commuovendo l'Italia: sui social e in tv si moltiplicano gli omaggi, i ricordi e ringraziamenti per un così grande artista. Questo è il ricordo di Alessandro Gassmann, collega, amico e allievo, che aveva anche diretto Proietti nel suo secondo film da regista, "Il premio", in onda stasera su Sky Cinema alle 21.00.