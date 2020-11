La scomparsa di Gigi Proietti, il ricordo di Sky Cinema

Per ricordare il grande attore scomparso oggi, nel suo ottantottesimo compleanno, Sky Cinema lo ricorda con due film, "Il premio", seguito da "La mortadella" rispettivamente alle 21.00 e alle 23.00. Inoltre su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, sempre alle 21.00 andrà in onda una puntata speciale di 100x100Cinema che renderà omaggio a Gigi Proietti nell’occasione del ricordo di un altro grandissimo interprete della comicità made in Italy: Vittorio Gassman.

Mandrake, lo scommettitore sfortunato e sbruffone di Febbre da cavallo di Steno, oppure Gastone, l'attore spiantato, inguaribile narcisista, inventato da Petrolini. Il rassicurante Maresciallo Rocca di una delle serie tv più amate di sempre. E poi ancora Toto, l'antico romano alle prese con la sauna, l'affarologo tuttologo appaltologo Pietro Ammicca, Armando Duval della Signore delle camelie riletta in chiave comica, il poeta Narcisio Vanesio: in 50 anni di carriera i 'Cavalli di battaglia' di Gigi Proietti, celebrati nel titolo di un suo longevo spettacolo teatrale trasposto anche in tv, sono diventati creature proverbiali, citate a memoria da intere generazioni.

Anche Sky Cinema rende omaggio a Gigi Proietti, con una programmazione dedicata su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana.

Questa sera, lunedì 2 novembre Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, trasmetterà alle 21.15 Il premio, Il premio”, la commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, che vede Proietti nei panni del protagonista, uno scrittore che viene insignito del premio Nobel per la letteratura e parte per un esilarante viaggio on the road con il figlio per andare a ritirare il premio a Stoccolma. A seguire alle 23.00 verrà trasmesso il film “La mortadella” firmato da Mario Monicelli, con Sophia Loren e Danny DeVito, dove il personaggio interpretato dalla Loren, un’operaia napoletana di nome Maddalena, rimane bloccata all’aeroporto di New York, dove si trova per raggiungere il fidanzato, per via di una mortadella che non può passare la dogana.



I due film saranno trasmessi anche domani, sempre su Sky Cinema collection - Risate all’italiana, a partire dalle 14.10.

Inoltre su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, alle 21.00 andrà in onda una puntata speciale di 100x100Cinema che renderà omaggio a Gigi Proietti con estratti dalla sua ultima intervista rilasciata nel giugno scorso a Francesco Castelnuovo nell’occasione del ricordo di un altro grandissimo interprete della comicità made in italy: Vittorio Gassman.

I film sono disponibili anche nella collezione on demand “Omaggio a Gigi Proietti”, che comprenderà anche “Pinocchio” di Matteo Garrone, in cui Proietti ha interpretato Mangiafuoco, e il film “Le piacevoli notti” con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida (in onda sui canali Premium Cinema).