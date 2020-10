Sky Cinema Collection, è tempo di Risate all'italiana

Dal 1° al 15 novembre sul canale 304 di Sky vanno in onda le migliori commedie Made in Italy, dalla prima visione di Tolo Tolo di Checco Zalone di lunedì 9 a cult come Ricomincio da tre e I tartassati

Tra gli altri successi recenti in scaletta su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, troviamo Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Sono tornato con Frank Matano e Massimo Popolizio, D.N.A. – Decisamente Non Adatti con Lillo & Greg e Cetto c’è, senzadubbiamente , sempre con Albanese.

Oltre cento i titoli in programmazione, ai quali si aggiunge un appuntamento davvero speciale: la prima visione tv lunedì 9 novembre (alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection) di Tolo Tolo , la commedia da record di Checco Zalone, in cui il nostro eroe si ritrova inconsapevolmente coinvolto nel viaggio della speranza di alcuni migranti africani verso l’Europa.

Non c’è niente da fare: anche quando si parla di risate al cinema, il “sapore” di casa nostra rimane insuperabile. A dimostrarlo ci pensano le migliori commedie Made in Italy, che da domenica 1 a domenica 15 novembre saranno protagoniste su Sky Cinema Collection – Risate all’italiana .

Non mancano poi ovviamente i grandi classici della commedia tricolore: stiamo parlando di cult del calibro di Ricomincio da tre, film d’esordio di Massimo Troisi con Lello Arena; Matrimonio all’italiana con Sophia Loren e Marcello Mastroianni; I tartassati con Totò e Aldo Fabrizi; Il medico della mutua con Alberto Sordi.



Per finire, lunedì 2 novembre, in occasione degli 80 anni di Gigi Proietti, dalle 17.35 vanno in onda due dei suoi più apprezzati lavori, ovvero La mortadella di Mario Monicelli, con Sofia Loren, e il recente Il premio, in cui Proietti è affiancato da Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Alessandro Gassman (in veste anche di regista).



Tutti i titoli saranno disponibili a partire dal 1° novembre anche On Demand nella Collezione RISATE ALL’ITALIANA, assieme a una serie di pellicole cult provenienti da Premium, come Il ciclone di Leonardo Pieraccioni, L’allenatore nel pallone con Lino Banfi e In questo mondo di ladri di Carlo Vanzina.