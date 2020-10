10 tra i migliori film horror da vedere o rivedere a Halloween

Halloween è da sempre un momento perfetto per chi ama il cinema dell'orrore. Sky TG 24 e Comingsoon.it , il sito del cinema , vi aiutano a scegliere, suggerendovi alcuni film horror imperdibili , che spaziano dai successi più recenti ai classici immortali del cinema di paura , che è sempre un piacere rivisitare e rivedere a casa, soprattutto in questo momento in cui le sale sono chiuse come previsto dal nuovo Dpcm .

PSYCO

Cominciamo proprio dagli immortali, con "Psyco" di Alfred Hitchcock (TUTTE LE CURIOSITA'), il primo horror del maestro del brivido, che apre proprio con questo mirabile film il decennio degli anni Sessanta. Tratto dal romanzo omonimo di Robert Bloch, liberamente ispirato al vero caso dell'assassino necrofilo e imbalsamatore Ed Gein, non importa quante volte lo si sia visto: la tensione, il senso di angoscia e di terrore si ripetono intatti come la prima volta. È un film magistrale, con cui Hitchcock prefigura la figura del serial killer moderno, protagonista del cinema horror a venire, che incarna il pericolo inatteso, insospettabile e terrificante. Desiderio sessuale e repressione, tenerezza e follia sono gli elementi vincenti della magistrale interpretazione di Anthony Hopkins nel ruolo di Norman Bates, a cui si legherà al punto da incarnarlo di nuovo in "Psycho II" e "Psycho III", da lui anche diretto. "Psyco" ha anche dato vita di recente a una bellissima serie prequel come "Bates Motel" e la lugubre casa motel, vera coprotagonista della storia, è da sempre una delle attrazioni più visitate degli Universal Studios. Tra i record del film, oltre a questi, c'è la scelta all'epoca inimmaginabile di far morire una star nei primi minuti e la celeberrima scena della doccia, 45 secondi al montaggio che hanno richiesto una settimana di riprese per una delle sequenze più terrificanti di sempre, nonostante non si veda mai la lama toccare la pelle della vittima.

LA COSA

Esattamente 11 anni dopo Frenzy, nel 1982, arrivava nei cinema un film che all'epoca della sua uscita sconvolse la critica e il pubblico con gli impressionanti effetti speciali di Rob Bottin, su cui si concentrò l'attenzione a discapito del suo valore. "La cosa", diretto da John Carpenter e interpretato dal suo attore feticcio Kurt Russell, è un vero capolavoro del genere ed è la rilettura del racconto di John W. Campbell "Who Goes There?" già portato sul grande schermo col titolo "La cosa da un altro mondo", nel 1951, da Christian Nyby e Howard Hawks. La storia del ritrovamento di un organismo alieno sotto i ghiacci del Polo, che si scopre dotato di capacità metamorfiche che gli consentono di riprodurre gli organismi organici in cui si trasforma, è un' agghiacciante illustrazione della paranoia, valida per tutti i tempi e le stagioni. Rivisto oggi funziona ancora benissimo e offre momenti di autentico terrore. Non sapremmo se consigliarlo al pubblico più impressionabile, ma di sicuro è meglio dimenticare il recente remake e vedere questo autentico classico dell'horror, uno tra i tanti che ci ha regalato John Carpenter.

SCREAM

Nel 1996 un altro maestro del cinema dell'orrore, Wes Craven, decise di affrontare a modo suo, con la complicità dello sceneggiatore Kevin Williamson, la deriva di un genere che sul finire degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta aveva finito per diventare un lungo elenco di luoghi comuni. Con "Scream", Craven firmò una divertente opera meta-filmica, i cui protagonisti cioè parlavano proprio dei cliché del cinema dell'orrore, ma al tempo stesso realizzò uno degli slasher più paurosi del periodo, creando, dopo Freddy Krueger, un altro maniaco mascherato, Ghostface, la cui maschera era ispirata all'Urlo di Munch. Qualcuno, più legato al cinema dell'orrore che si prende sul serio, si risentì per questa decostruzione del genere, ma grazie all'umorismo della storia, ai colpi di scena e ad un cast giovane e affiatato - che affiancava alla prima storica vittima Drew Barrymore, Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox - che su quel set si innamorarono -, Skeet Ulrich, Rose McGowan e Matthew Lillard - "Scream" ebbe un successo clamoroso che dette origine a tre altri capitoli, tutti firmati da Wes Craven. Del film sta per essere realizzato un nuovo episodio, affidato ai due talentuosi registi di "Finché morte non ci separi", che è il prossimo film che vi consigliamo.

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI

Perfettamente in linea con la filosofia craveniana sono i due registi di una delle belle sorprese del 2019: Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin rendono omaggio al cinema dell'orrore degli anni Ottanta, aggiornandolo ai nostri tempi, con una variante molto divertente e sanguinaria del genere murder-mystery, tornato recentemente di moda. "Finché morte non ci separi" inizia con un matrimonio che vede la Cenerentola di turno (la bravissima Samara Weaving, nipote del noto attore australiano Hugo Weaving) andare in sposa al rampollo di una ricca famiglia produttrice di giochi. Se il neomarito sembra nervoso è perché la tradizione di famiglia vuole che, per appartenerle di fatto, la sposina partecipi a un gioco da lei stessa pescato a caso. La povera ragazza non sa che si troverà a combattere per la propria vita sola contro tutti, in un crescendo di sorprese e di splatter di cui non vi sveliamo l'esito ma che è assolutamente godibile e soddisfacente. Non è un caso che ai due registi, dopo questo bell'esordio, sia stato affidato il compito di rivisitare il mondo creato da Craven e Williamson per un nuovo "Scream".